Содержание спортивных и игровых элементов улучшат во дворах Чехова

Заместителем главы г. о. Чехов Алексеем Родиным в рамках регулярного контроля за содержанием дворовых территорий городского округа Чехов был проведен обход по улице Весенней. Проверены дома № 32, 30 и 35, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки была отмечена высокая эффективность работы дворников МБУ «Чеховское благоустройство». Они активно убирали опавшую листву с газонов и поддерживали чистоту на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках.

Однако были выявлены недочеты в содержании спортивных и игровых элементов. Коллегам из МБУ «Чеховское благоустройство» было поручено привести эти элементы в нормативное состояние и подготовить отчет о выполненных работах.

«Обход дворовых территорий — важная часть работы по повышению качества городской среды. Регулярные проверки состояния дворовых территорий дают возможность выявлять проблемы на ранней стадии и находить эффективные решения», — отметил Алексей Родин.

Работа по контролю за содержанием дворовых территорий будет продолжена. Это позволит обеспечить комфортную и безопасную среду для жителей городского округа Чехов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.