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Собственникам в Подмосковье рассказали о способах накопления средств на капремонт

Собственники жилья могут выбрать один из двух способов накопления средств на капитальный ремонт многоквартирного дома. Фонд капитального ремонта МО является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Разбираем плюсы и минусы.

Способ 1: единый котловой счет регионального оператора (фонда капитального ремонта), который отвечает за проведение работ в соответствии с графиком региональной программы.

Преимущества:

простота и удобство — не нужно заниматься организацией ремонта самостоятельно;

работы выполняют подрядчики из реестра добросовестных организаций министерства ЖКХ;

полный строительный надзор за качеством и ходом работ;

ремонт проводится даже при недостаточном накоплении средств;

все риски, включая гарантийный период, несет фонд.

Способ 2: специальный счет дома. Деньги накапливаются на отдельном счете, и собственники сами решают, когда и какие работы проводить.

Плюсы:

полный контроль над накоплениями;

возможность самостоятельно выбирать исполнителей и контролировать ход работ.

Минусы:

нет гарантий от мошеннических схем при выборе подрядчиков;

контроль за строительными работами ложится на плечи жильцов;

объем работ напрямую зависит от накопленных средств;

все вопросы по ущербу, компенсации и судебным спорам решают сами собственники.

Узнать, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта и когда он будет проведен можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.