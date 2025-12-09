Снежную уборку в Подмосковье будут контролировать новые цифровые платформы
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Московская область внедряет цифровую систему для мониторинга уборки снега зимой. Решение разработано с целью оптимизации работы коммунальных служб, сообщет пресс-служба Минчистоты.
Как это работает:
- в системе формируются задания муниципальными учреждениями по содержанию территорий для более чем 4 тыс. единиц техники и 8 тыс. сотрудников;
- разработка министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и «Яндекс.Вектор» заменяет ручное планирование;
- алгоритм анализирует маршрут коммунальной техники и дорожную обстановку, включая тротуары;
- система отслеживает выполнение заданий и отправляет водителям подсказки в случае отклонения от маршрута.
Результаты пилотного проекта:
Технология уже доказала свою эффективность в летне-осеннем периоде, которая помогла увеличить эффективность работ на 20%, сократив холостой пробег и расход топлива на 17%. Было выполнено более 89 тыс. заданий. Успешный результат летнего пилота стал основанием для масштабирования системы на зимний сезон.
«В этом году мы расширили чек-лист для МБУ, включили в него работу в системе «Яндекс.Вектор». Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.