Снежную уборку в Подмосковье будут контролировать новые цифровые платформы

Как это работает:

в системе формируются задания муниципальными учреждениями по содержанию территорий для более чем 4 тыс. единиц техники и 8 тыс. сотрудников;

разработка министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и «Яндекс.Вектор» заменяет ручное планирование;

алгоритм анализирует маршрут коммунальной техники и дорожную обстановку, включая тротуары;

система отслеживает выполнение заданий и отправляет водителям подсказки в случае отклонения от маршрута.

Результаты пилотного проекта:

Технология уже доказала свою эффективность в летне-осеннем периоде, которая помогла увеличить эффективность работ на 20%, сократив холостой пробег и расход топлива на 17%. Было выполнено более 89 тыс. заданий. Успешный результат летнего пилота стал основанием для масштабирования системы на зимний сезон.

«В этом году мы расширили чек-лист для МБУ, включили в него работу в системе «Яндекс.Вектор». Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.