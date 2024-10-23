Смотр-подготовка парков к зимнему сезону проходит в Подмосковье

В парках Московской области активно ведется работа по подготовке к зимнему сезону. Представители министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк» совершили первые рабочие выезды в парки Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали, Фрязина, Щелкова, Лосино-Петровского, а также Рузского, Можайского и Богородского округов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас проходит оценка состояния уборочной техники, инвентаря и готовность персонала к работе в зимний период. В ближайшее время смотры пройдут в парках Лобни, Шаховской, Лотошина, Королева, Луховиц, Коломны, а также округа Пушкинский, Павлово-Посадского, Дмитровского и Орехово-Зуевского городских округов.

В рамках реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона готовится обширная программа мероприятий, которая включает праздничные, культурно-массовые и спортивные активности.

Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ели, почта и резиденции Деда Мороза, а также сезонные предложения от кафе и ресторанов. Лучшие локации будут отмечены знаком качества «Дед Мороз рекомендует».

Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы и тюбинговые горки, а также прокаты спортивного инвентаря.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.