Системы электроснабжения заменят более чем в 400 домах Москвы при капремонте

В 2024 году планируется заменить системы электроснабжения свыше чем в 400 многоквартирных домах столицы в рамках программы капитального ремонта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что всего по программе с 2015 года в 10 тыс. домов были обновлены инженерные системы. Проведенная работа позволила продлить срок службы систем, а еще обеспечить их безопасную эксплуатацию.

По словам вице-мэра, больше всего систем электроснабжения запланировано поменять в ЦАО (112), САО (67) и ЮАО (37).

Как пояснил Бирюков, в рамках работ специалисты прокладывают новые кабель-каналы, устанавливают лотки на чердаках и в подвалах, протягивают силовые кабели. Обязательно меняются щитки на этажах, вводно-распределительные устройства, электросети для питания лифтов и оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем.

Рабочие также устанавливают энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняют выключатели в техпомещениях и местах общего пользования жилых домов.

Заммэра подчеркнул, что в каждом доме обязательно делают аварийную группу освещения, которая будет работать, даже если здание обесточат. В эти приборы вмонтированы аккумуляторы, которые могут поддерживать автономную работу около 6 часов.