Системы дегазации устанавливают на комплексах по переработке отходов в Егорьевске

На комплексе по переработке бытовых отходов, расположенном в Егорьевске, продолжается работа по созданию системы дегазации. Главная задача проекта — минимизация выбросов в окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На склонах восточной части полигона уже уложено два слоя геотекстиля площадью 10,5 тыс. кв. метров. Сверху объект накрывается геомембраной, также специалисты проводят вертикальную спайку швов и проверяют их на прочность.

Основная цель всей процедуры — защитить склоны полигона от залповых выбросов биогаза. После завершения работ накопленный на данном участке размещения отходов биогаз будет поступать исключительно в систему оборудования для переработки.

На сегодняшний день выполнены работы по бурению и установке всех 35 запланированных скважин по сбору биогаза. Завершена прокладка магистрального трубопровода для подачи биогаза от скважин до газораспределительных станций.

В ближайшие дни на комплексе по переработке отходов будет доставлена газопоршневая установка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.