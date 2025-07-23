Систему управления обновляют на котельной в мкр Миронцево Солнечногорска

В рамках реализации госпрограммы 2025 года на территории округа активно ведутся работы по модернизации важнейших объектов теплоснабжения. Одним из таких объектов является котельная в мкр. Миронцево. Ход капитального ремонта проинспектировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день на объекте специалисты проводят монтаж новых отечественных котлов № 1 и 3, установку современной запорной арматуры, ремонт системы химической подготовки воды и деаэратора, а также обновление системы управления, которое обеспечит эффективную работу оборудования.

«Работа идет по графику, видна слаженность подрядчика. Завершение всех мероприятий позволит обеспечить стабильное и эффективное отопление жилых домов и социальных учреждений микрорайона Миронцево к началу нового отопительного сезона», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Кроме того, к отопительному сезону планируется замена трех котлов и установка новых теплообменников. Поставка теплообменников ожидается к концу июля, после чего начнется их монтаж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.

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