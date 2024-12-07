Систему учета тепла поставили на котельной в округе Подмосковья при ремонте

На котельной № 1 в Красноармейске в 2024 году проведен ремонт. В основные работы вошли капремонт одного из котлов, установка новой запорной арматуры большого диаметра и нового сетевого насоса повышенной производительности, монтаж современной электронной системы учета тепловой энергии и замена задвижки на котлах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед началом холодов был проведен капитальный ремонт крыши общей площадью 300 кв. м. Также на объекте обслужены все инженерные системы, отлажена система диспетчеризации и усилены меры безопасности — установлено видеонаблюдение и выставлен пост охраны.

По словам инженеров-теплотехников, капитальный ремонт котельных и установка современных систем учета и диспетчеризации позволяют значительно повысить эффективность работы всего комплекса, улучшить контроль и мониторинг параметров, а также обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.