Систему газоснабжения обновят в 39 домах округа Люберцы

сегодня в 18:12

На территории городского округа Люберцы стартовали масштабные работы по капитальному ремонту систем газоснабжения в многоквартирных домах. В 2024 году в рамках программы капитального ремонта планируется провести работы по обновлению систем газоснабжения в 39 домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Московская область занимает лидирующие позиции по объему проводимых работ по капитальному ремонту систем газоснабжения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что Подмосковье продолжает активно обновлять системы газоснабжения.

«С 2016 года Фондом капитального ремонта уже модернизированы системы газоснабжения в 2 680 многоквартирных домах. Это позволяет существенно повысить безопасность и комфорт жителей региона», — отметил Велиховский.

В рамках программы капитального ремонта в 2024 году работы пройдут по следующим адресам в Люберцах:

Люберцы, дп. Красково, проезд 2-й Осоавиахимовский, д. 10А;

Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/12;

Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/13;

Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/14;

Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/16;

Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 2/8;

Люберцы, п. Калинина, д. 19;

Люберцы, п. Калинина, д. 21 и др.

На сегодняшний день работы уже завершены в 27 многоквартирных домах.

Генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов отметил, что важным нововведением программы является обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире.

«До 2025 года планируется установить порядка 84 тысяч таких датчиков, что существенно повысит безопасность жителей», — отметил Николов.

Также следует отметить, что в процессе капитального ремонта используются газовые краны с тремя степенями защиты, которые предотвращают случайное открытие, утечку и взрыв газа. Это позволяет значительно снизить риски и обеспечить дополнительную безопасность в жилых домах.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. По истечении 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо провести или техническое диагностирование газопровода, или, если диагностирование не проводилось, замену внутридомового газопровода.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на интерактивной карте, размещенной на сайте фонда капитального ремонта по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.