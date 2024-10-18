Система видеокамер в Пушкине выявила 58 нарушений утилизации мусора

С помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» за третий квартал в округе Пушкинский зафиксировали 58 случаев незаконного сброса мусора, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На нарушителей наложены штрафы на сумму один миллион рублей. Случаи сброса отходов выявили вблизи контейнерных площадок на Студенческом проезде, улицах Богданова, Задорожной и Хлебозаводской в Ивантеевке.

За сброс отходов в неположенном месте штрафы могут достигать 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

"Это правильная мера. Нарушители должны нести соответствующее наказание. Если каждый будет уважительно относиться к другим, то и вокруг все будет чисто. Теперь более сознательными станут нарушители. Будем надеяться на это", - отметила жительница Пушкинского Тамара Савичева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.