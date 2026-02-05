Система теплоснабжения Серпухова функционирует в штатном режиме

2 февраля утром температура воздуха опустилась до -25 градусов, однако температурный режим в системе отопления соблюдался в соответствии с заданными параметрами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для обеспечения стабильной работы в условиях низких температур подготовлено резервное оборудование. Все системы работают без сбоев, имеются необходимые резервы для поддержания температуры в заданных параметрах. Персонал котельных укомплектован и готов к работе в сложных условиях.

Дежурные службы находятся в режиме повышенной готовности к устранению возможных аварийных ситуаций. Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» и вспомогательные подразделения обеспечивают круглосуточное дежурство. Все 61 источник теплоснабжения и 21 ЦТП работают в соответствии с установленными параметрами.

Сотрудники находятся на рабочих местах в режиме 24/7, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.