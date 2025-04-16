Система отопления домов Москвы переведена на минимальные параметры работы

Московская система теплоснабжения из-за теплой погоды сейчас работает на минимально возможных параметрах, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с резким повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что сейчас температура сетевого теплоносителя в системе составляет 75-77 градусов, это минимальный показатель, который позволяет обеспечить нагрев горячей воды до нормы в 60 градусов.

По его словам, межсезонье — самый сложный период в работе систем отопления с точки зрения регулирования температуры. На улице фиксируются значительные суточные колебания температуры: от минусовых ночью до плюсовых днем. Также для поддержания оптимальной температуры в жилье имеет значение и сторона здания, так как на солнечной может ощущаться избыточная температура.

Бирюков добавил, что корректировка работы системы отопления в мегаполисе производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, она меняется на основании показателей температурных датчиков.