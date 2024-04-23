СИБУР и Группа «ЭкоЛайн» подписали соглашение о сотрудничестве

На открытии нового завода «ЭкоЛайн-ВторПласт» в Егорьевске Московской области СИБУР и Группа ЭкоЛайн подписали соглашение о поставках ПЭТ-флексы (переработанных ПЭТ-бутылок) пищевого качества для производства вторичной гранулы Vivilen rPET. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Новый завод Группы «ЭкоЛайн» и переработчика «ВторПласт» станет крупнейшим в стране предприятием, перерабатывающим вторичные полимеры. Завод включает в себя четыре комплекса, перерабатывающих основные виды пластиковых отходов во вторичные полимеры: ПЭТФ-флексу, ПНД, ПВД и ПП-гранулу. Современная многоуровневая система сортировки и безопасной очистки сырья позволит производить готовую продукцию максимальной, в том числе пищевой чистоты, которую можно использовать в изготовлении упаковки для продуктов питания. При этом новое предприятие будет перерабатывать не только традиционные пластиковые отходы, но и неликвидные, так называемые полигонные пленки, всегда считавшиеся сложно перерабатываемыми. Это позволит сократить объемы захоронения отходов и способствовать достижению целей нацпроекта «Экология».

Генеральный директор завода «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский отметил, что команда «ЭкоЛайн-ВторПласт» создала самое инновационное и современное предприятие по обращению с отходами пластиков, на 80% продукции уже заключены контракты на поставку.

«Мы гордимся началом нашей совместной работы с лидером нефтехимической отрасли России — компанией СИБУР. Убежден, что сотрудничество наших компаний внесет значительный вклад в сохранение природных ресурсов и экологического баланса», — отметил Свидовский.

Компания СИБУР инвестирует в технологии, которые позволяют многократно использовать современные синтетические материалы в производстве конечных изделий.

В 2022 году СИБУР, будучи одним из крупнейших производителей ПЭТФ в России, модернизировал собственное предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии и адаптировал одну из производственных линий для изготовления ПЭТ-гранул с добавлением вторичного полимера. Это решение сделало возможным создание полимерных гранул Vivilen rPET, технология производства которых позволяет ежегодно вовлекать во вторичную переработку до 1,7 млрд пластиковых бутылок — это 34 тыс. тонн отходов. С 2022 года СИБУР успешно реализовал инициативы по переходу их производств на продукцию Vivilen с более чем 25 компаниями-партнерами.

Директор по устойчивому развитию СИБУРа Максим Ремчуков добавил, что в рамках стратегии в области устойчивого развития до 2025 года СИБУР взял на себя обязательства ежегодно выпускать не менее 250 тыс. тонн «зеленой» продукции, что позволит вовлечь в переработку не менее 100 тыс. тонн полимерных отходов.

«Vivilen — наше устойчивое решение, которое способствует развитию экономики замкнутого цикла. Безусловный приоритет для СИБУРа — обеспечение безопасности продукта, в которой позволяют быть уверенными многочисленные исследования и международные сертификации, а также жесткий контроль качества на каждом этапе производства от сортировки до изготовления полимерной гранулы. Мы рады, что партнерство с командой «Эколайн-ВторПласт» дополнительно обеспечит наше предприятие «ПОЛИЭФ» вторичным сырьем высокого качества», — уточнил Ремчуков.

В открытии нового завода приняли участие заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.