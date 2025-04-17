Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 4 млн рублей

Транспортировка строительных грузов (ОССиГ) требует обязательного оформления специального талона. В случае его отсутствия нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа. Мониторинг за перемещением строительных отходов на территории региона ведется круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, за неделю камеры зарегистрировали 47 случаев незаконной транспортировки на сумму более 4 млн рублей. Отметим, что количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения уменьшилось почти в 2 раза, по сравнению с прошлой неделей.

Больше всего нарушений камеры зафиксировали в следующих городских округах:

Химки;

Мытищи;

Клин.

Инспекторы министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обращают внимание на то, что проще и дешевле получить талон на перевозку ОССиГ на региональном портале государственных услуг. Он гарантирует, что груз соответствует всем необходимым требованиям и нормам. Также это поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.