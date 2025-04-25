Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 1,8 млн рублей
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области продолжается борьба с «серыми» возчиками отходов строительства, сноса и грунтов. Так, только за неделю текущего года камеры зафиксировали 33 случая незаконной перевозки крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Больше всего нарушений выявлено в следующих городских округах:
- Талдомский — д. Ахтимнеево, 112 и ул. Советская, 30;
- Химки — Вашутинское ш. выезд на Ленинградское ш., 4Д;
- Серпухов — ул. Ворошилова, 1 и г. Протвино, Лесной бульвар, 21.
Система видеонаблюдения в регионе работает круглосуточно, нарушения фиксируют и днем, и ночью.
По сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения на территории региона сократилось на 30%.
Инспекторы ведомства обращают внимание жителей на то, что проще и дешевле получить талон для перевозки отходов, чем платить штрафы.
Оформить разрешение можно на региональном портале государственных услуг.
Штрафы за противоправные действия в части незаконной перевозки отходов могут достигать 250 тысяч рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.