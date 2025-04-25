Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:25

Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 1,8 млн рублей

На территории Московской области продолжается борьба с «серыми» возчиками отходов строительства, сноса и грунтов. Так, только за неделю текущего года камеры зафиксировали 33 случая незаконной перевозки крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего нарушений выявлено в следующих городских округах:

Талдомский — д. Ахтимнеево, 112 и ул. Советская, 30;

Химки — Вашутинское ш. выезд на Ленинградское ш., 4Д;

Серпухов — ул. Ворошилова, 1 и г. Протвино, Лесной бульвар, 21.

Система видеонаблюдения в регионе работает круглосуточно, нарушения фиксируют и днем, и ночью.

По сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения на территории региона сократилось на 30%.

Инспекторы ведомства обращают внимание жителей на то, что проще и дешевле получить талон для перевозки отходов, чем платить штрафы.

Оформить разрешение можно на региональном портале государственных услуг.

Штрафы за противоправные действия в части незаконной перевозки отходов могут достигать 250 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.