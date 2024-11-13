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сегодня в 18:03

Штрафы за нарушения в сфере жилищного надзора в Подмосковье превысили 5,7 млн руб

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в первую неделю ноября рассмотрели 54 административных дела в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,75 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В половине случаев управляющие компании и их должностные лица получили предупреждения, так как правонарушение было зафиксировано впервые.

Предупреждение — это официальное порицание, которое служит напоминанием о необходимости соблюдения законодательства. В случае повторного нарушения наказание уже будет выражаться в виде штрафа.

Закон допускает использование предупреждения как меры наказания, стимулируя управляющие компании к исправлению своих ошибок и повышению качества предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.