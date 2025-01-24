Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Штрафы за нарушения в сфере жилищного надзора в Подмосковье достигли 5 млн рублей

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 30 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в результате общая сумма наложенных штрафов составила 5 миллионов рублей.

В Министерстве также подчеркнули, что по 6 делам в качестве наказания вынесено предупреждение, поскольку административное правонарушение совершено впервые.

Наибольшее количество дел пришлось на Серпухов, Подольск и Наро-Фоминск.

Помимо этого, в министерстве также подчеркнули, что компания «Газпром Теплоэнерго» была в очередной раз привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальных услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.