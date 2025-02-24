Штрафы на сумму более 3,7 млн руб заплатят недобросовестные УК Подмосковья

Руководящим составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрено 47 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Субъектами административных правонарушений стали управляющие и ресурсоснабжающие организации из 17 муниципалитетов, среди которых Балашиха, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Воскресенск, Коломна, Ленинский, Ступино и Домодедово.

По 19 делам в качестве наказания назначено предупреждение, поскольку административное правонарушение совершено впервые. Еще 28 субъектам назначен административный штраф.

Из них 18 дел были возбуждены по ст. 7.23 КоАП РФ. Ресурсоснабжающие организации были оштрафованы за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Все административные дела были возбуждены по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекторским составом министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.