Штраф и эвакуация грозят за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье

Штраф для физлиц за создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов из контейнерных площадок в Подмосковье составит 5 тыс. рублей, сообщил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«Должностные лица и ИП — 30 тыс. рублей, юрлица — 10 тыс. рублей», — отметил Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что эвакуацией припаркованных у контейнерных площадок автомобилей будут заниматься 5 организаций: ООО «Охрана», ООО «АЛДИ-ПластСтрой», ООО «Логотип», ООО «Едем Сейчас» и ООО «Бридж». Всего будут задействованы 180 эвакуаторов и 37 спецстоянок на 3752 машино-места.

Министр добавил, что стоимость услуг эвакуатора для автовладельцев составят 6110 рублей. Также стоимость спецстоянки обходится в 1820 рублей в сутки за хранение транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.