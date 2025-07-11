Штаб ТКО назвал регионы с худшими показателями по контейнерам

Штаб по твердым коммунальным отходам (ТКО) назвал регионы, отстающие по закупке мусорных контейнеров: среди них — Забайкалье, Камчатка, Еврейская автономная область и Карелия. Эти субъекты до сих пор не предоставили данные о приобретении контейнеров и обустройстве площадок для ТКО на 2025 год. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев во время заседания штаба, прошедшего на площадке Координационного центра Правительства РФ, сообщила пресс-служба РЭО.

«В „зеленую зону“ перешла Иркутская область, создав 29 площадок и закупив 25 контейнеров за отчетный период. Благодарю за работу, коллеги. Вместе с тем не меняется ситуация по регионам-аутсайдерам: это Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Республика Карелия, которые в настоящее время не отчитались о созданных контейнерных площадках и поставках контейнеров», — сообщил Денис Буцаев.

Согласно планам регионов, утвердивших закупки, в 2025 году должно быть установлено 8 952 контейнерные площадки и 48 558 контейнеров. По данным Российского экологического оператора, на сегодня уже обустроено 1 012 площадок (на 49 больше, чем на предыдущем заседании штаба) и закуплено 15 613 контейнеров (прирост составил 186 единиц).

При этом Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия и Чукотский автономный округ пока не утвердили свои планы закупок.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — выстроить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% вторичного сырья для хозяйственных нужд.