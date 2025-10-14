Школьники Подмосковья узнают, как поддерживается чистота в регионе

14 октября в Московской области стартовала акция «Первые за чистое Подмосковье», в рамках которой более 1200 школьников 7–8-х классов посетят муниципальные учреждения городских служб коммунального хозяйства в 54 муниципальных образованиях региона. В ходе акции школьники смогут ознакомиться с подготовкой коммунальных служб к зимнему сезону и работой специализированной техники, обеспечивающей порядок и чистоту на улицах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Наибольшее количество предприятий коммунального хозяйства школьники посетят в Пушкинском г. о. (7 предприятий), Наро-Фоминском г. о. (6 предприятий) и Одинцовском г. о. (5 предприятий). График посещений будет разнообразным: 14 октября — 30 чел., 15 октября — 100 чел., 16 октября — 180 чел., 17 октября — 115 чел., 18 октября — 32 чел., 20 октября — 45 чел., 21 октября — 165 чел., 22 октября — 292 чел., 23 октября — 85 чел., 24 октября — 181 чел.

Посещение предприятий коммунального хозяйства позволит школьникам узнать о важных аспектах жизнедеятельности города и функционирования коммунальных служб. Они увидят, как устроена городская сеть улиц, скверов и парков, и поймут, как функционирует система содержания городской инфраструктуры. Экскурсия также поможет детям осознать важность бережного отношения к элементам городской среды, включая детские площадки и освещение. Учащиеся познакомятся с различными профессиями, связанными с работой городских коммунальных предприятий, такими как дворники, водители и слесари.

Акция «Первые за чистое Подмосковье» станет важным образовательным мероприятием, способствующим формированию экологической культуры, профессиональной ориентации и расширению кругозора школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.