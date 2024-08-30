Школьники Подмосковья передали регоператорам «Добрые крышечки» для переработки

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:08

Ученики начальных классов Щелковской гимназии № 2 приняли участие в акции «Добрые крышечки» и собрали порядка 200 литров сырья. Помог в транспортировке отходов для их дальнейшей переработки региональный оператор Ногинского кластера. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Экоуроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы», проведенные специалистами регоператора, вдохновили ребят на раздельный сбор отходов.

Вторсырье ученики начальных классов собирали полгода.

Проект «Добрые крышечки» — это благотворительная инициатива, более семи лет помогающая детям с особенностями развития.

Собранные средства направляются на закупку реабилитационной техники для детей из приемных семей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает жителей, учащихся учебных заведений, экологические, социальные и коммерческие организации присоединиться к общему доброму делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.