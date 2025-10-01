Школьники Подмосковья могут принять участие в олимпиаде по ИИ

Идет регистрация на первый этап Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект». Принять участие могут школьники 8-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отборочный этап состоит из двух туров. Инженерный тур содержит образовательные материалы и задания, которые погружают в тематику профиля. Предметный тур проверит уровень школьной подготовки по математике и информатике.

Во втором этапе необходимо будет собрать команду из двух человек для решения более сложных задач машинного обучения. В финале команде придется решить еще более масштабную задачу по искусственному интеллекту.

Олимпиада проходит на цифровой платформе All Cups, где требуется предварительная регистрация. Уточнить подробную информацию и ознакомиться с условиями олимпиады можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.