Школьники округа Пушкинский познакомились с техникой коммунального хозяйства

15 октября экскурсию для учащихся 8-х классов общеобразовательной школы № 3 г. Красноармейска провели на предприятии МБУ «Городское хозяйство». Школьники увидели, как подготавливают к зиме технику, которая будет поддерживать порядок и чистоту на улицах, специалисты рассказали юным и любознательным о стандартах обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас автопарк МБУ «Городское хозяйство» насчитывает 53 единицы техники: тракторы, экскаваторы, комбинированные дорожные машины (КДМ), крохотные анты — тракторы-"муравьишки». А чтобы впечатления об экскурсии были еще ярче, угостили сладостями и вручили каждому элемент форменной летней экипировки рабочего — оранжевую кепку. По словам директора МБУ «Городское хозяйство» Станислава Каптилкина, самой яркой реакцией молодежи на увиденное стал комментарий: «Пойдем учиться на трактористов!»

Экскурсии на предприятия коммунального хозяйства проходят в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье». Более 1200 школьников 7–8-х классов посетят муниципальные учреждения городских служб в 54 муниципальных образованиях региона. В округе Пушкинский для подростков откроют свои двери 7 предприятий — это самое большое количество по области.

Посещение предприятий коммунального хозяйства позволит школьникам узнать о важных аспектах жизнедеятельности города, о том, как функционирует система содержания городской инфраструктуры, о важности бережного отношения к элементам городской среды, включая детские площадки и освещение. Учащиеся познакомятся с различными профессиями, связанными с работой городских коммунальных предприятий, такими как дворник, водитель и слесарь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.