Шесть распределительных пунктов возводят в Дмитровском округе
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Дмитровском городском округе строят 6 новых распределительных пунктов, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
«В Дмитровском городском округе идет строительство 6 распределительных пунктов», — отметил Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По его словам, каждый из них будет иметь мощность 6/10 кВ.
Ориентировочная протяженность линий электропередачи составит 36 км по трассе, добавил Хромушин.
В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор также отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.