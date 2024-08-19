сегодня в 13:25

Шесть распределительных пунктов возводят в Дмитровском округе

«В Дмитровском городском округе идет строительство 6 распределительных пунктов», — отметил Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, каждый из них будет иметь мощность 6/10 кВ.

Ориентировочная протяженность линий электропередачи составит 36 км по трассе, добавил Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор также отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.