Шесть попыток несанкционированного сброса мусора пресекли в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в период с 27 октября по 14 ноября текущего года зафиксированы еще шесть случаев несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориям. Владельцам транспортных средств выпишут штрафы от 70 до 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все шесть случаев несанкционированного сброса мусора были зафиксированы в деревне Дыдылдино, СНТ «Колхозник», 1-182. Водители транспортных средств на протяжении всего дня привозили мусор по этому адресу. Видеокамера системы «Безопасный регион» оказала большую помощь и зафиксировала нарушителей.

Жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Нарушением также является сброс строительного мусора в любые контейнеры для бытовых отходов или возле них.

Нарушителей, привозящих отходы как на легковых автомобилях, так и на грузовых, фиксируют видеокамеры. Они считывают госномер владельца транспортного средства, после чего им выписывается штраф по упрощенной процедуре. Штрафные санкции для граждан могут составлять до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.