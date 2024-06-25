Сети канализации промыли на улицах Беляева и Пушкина в Щелкове

Щелковский водоканал успешно завершил работы по прочистке трубопроводов водоотведения на улице Беляева в округе Щелково, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Используя каналопромывочную машину, специалисты очистили трубопроводы возле домов 12а и 14а. В общей сложности очищено 11 колодцев и 250 погонных метров трубопровода, включая выпуски из домов.

«Особые трудности возникли возле дома 14а, где в одном из колодцев мы обнаружили куски брусчатки, использованной для мощения пешеходной дорожки. Это усложнило процесс промывки», — рассказал заместитель начальника канализационной службы водоканала Сухроб Музафаров.

В тот же день бригада промыла сети водоотведения у дома 15 на улице Пушкина, где было очищено 5 канализационных колодцев и 100 метров трубопровода. Эти работы обеспечат бесперебойное функционирование канализационной системы в домах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.