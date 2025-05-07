Сервис проверки графика отключения горячей воды запустился в Москве
Фото - © Сайт мэра Москвы
На mos.ru начал функционировать сервис проверки графика отключения горячей воды. Чтобы выяснить конкретные даты, нужно вписать адрес в поле поиска, сообщается на сайте мэра Москвы.
Сервис запустится на портале перед началом профилактических работ в системе централизованного теплоснабжения. Горячую воду отключают с мая по сентябрь, чтобы подготовить коммуникации к следующему отопительному сезону.
Узнать график в сервисе можно за несколько секунд.
Ранее в материале РИАМО рассказывалось, как выбрать водонагреватель на время летних отключений. Также объясняется, что учесть при покупке.