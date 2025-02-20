Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 09:50

Серия форумов «Управдом» состоится в Подмосковье на следующей неделе

Жителей региона приглашают поучаствовать в муниципальных форумах «Управдом». Мероприятия пройдут в Чехове, Лыткарине, Волоколамске и Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участники смогут задать вопросы представителям министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Управлений жилищно-коммунального хозяйства муниципалитетов, отделений Ассоциации председателей Советов МКД, а также управляющим и ресурсоснабжающим организациям.

Главными темами для обсуждения станут:

проведение общих собраний собственников в электронной форме с использованием ГИС ЖКХ;

предоставление доступа к специалистов «Мособлгаз» при ТО ВКГО;

благоустройство дворовых территорий;

текущий ремонт подъездов;

содержание детских игровых площадок.

Форум «Управдом» — это яркий пример взаимодействия жителей и власти. Открытый диалог позволяет оперативно реагировать на запросы жильцов и улучшать качество жизни граждан.

Адрес по округу Чехов: Советская площадь, дом № 3, каб. 213, дата и время — 25.02.25, 17:00;

Адрес по округу Лыткарино: ул. Спортивная, дом № 5/1 (зал заседаний в здании Совета депутатов); дата и время — 26.02.25, 18:00.

Адрес по г. о. Котельники: мкр. Белая дача, д. 3, дата и время — 27.02.25, 17:00.

Адрес по м. о. Волоколамский: ул. Революционная, д. 5, каб. 310, дата и время — 25.02.25, 17:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.