Серия экоакций пройдет в Подмосковье в субботу

6 сентября на территории Московской области в городских и муниципальных округах запланирована серия экологических акций. Жители смогут сдать на переработку накопленные отходы и принести ненужные вещи для обмена в рамках работы фримаркетов, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.