Серия экоакций пройдет в Подмосковье в субботу
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
6 сентября на территории Московской области в городских и муниципальных округах запланирована серия экологических акций. Жители смогут сдать на переработку накопленные отходы и принести ненужные вещи для обмена в рамках работы фримаркетов, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
На всех площадках по раздельному сбору вторсырья будут дежурить волонтеры.
Список адресов:
Королев
- Время: с 11:00 до 12:00
Адрес: проезд Макаренко, д. 1
Красногорск
- Время: с 15:00 до 16:00
Адрес: Красногорский бульвар, д. 18
Одинцово
- Время: с 12:00 до 13:00
Адрес: ул. Маковского, д. 2, для студентов ВШЭ
- Время: с 10:30 до 11:30
Адрес: Можайское ш., д. 8
Раменское
- Время: с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к.1
Химки
- Время: с 12:00 до 13:00
Адрес: ул. Германа Титова, д. 14к1
Черноголовка
- Время: с 10:00 до 11:00
Адрес: ул. Первая, д. 11, площадка Мегабака
Домодедово
- Время: с 10:00 до 10:20
Адрес: ул. Кирова, с. 28
- Время: с 10:30 до 10:40
Адрес: ул. Гагарина, д. 37
Ленинский
- Время: с 10:00 до 10:20
Адрес: пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б
- Время: с 10:30 до 10:50
Адрес: пос. Развилка, д. 29А
- Время: с 11:00 до 11:20
Адрес: Римский пр-д, д. 5с1
Жителям напоминают, что отходы нужно подготовить к сдаче: вымыть, высушить и компактно сложить. Новичкам рекомендуется начать сортировку с несложных фракций, таких как макулатура, пластик.
Организаторы всегда рады помощникам, приходите на акции помогать волонтерам в сортировке и погрузке сырья в машины для отправки на переработку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.
«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.