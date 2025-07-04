Серия экоакций пройдет в Подмосковье 5–6 июля

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:26

Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных муниципальных и городских округах. Можно будет сдать на переработку более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В субботу акции пройдут:

г.о. Домодедово

Адрес: ул. Кирова, с. 28;

Время: с 10:00 до 10:20;

Адрес: ул. Гагарина, д. 37;

Время: с 10:30 до 10:40;

г.о. Раменское

Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к.1;

Время: с 11:00 до 13:00;

г.о. Красногорск

Адрес: Красногорский бульвар, д. 18;

Время: с 15:00 до 16:00.

В воскресенье акции пройдут:

г.о. Чехов

Адрес: ул. 8 Марта, д. 1а;

Время: с 10:00 до 10:50;

Путилково

Адрес: ул. Новотушинская, д. 3;

Время: с 13:00 до 14:30.

Организаторы просят участников приходить к началу акций. Вторичные ресурсы перед сдачей необходимо подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по фракциям и компактно сложить.

На всех акциях волонтеры будут рады помощи добровольцев. Нужно будет грузить собранное сырье в машины для отправки на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.