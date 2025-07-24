Серия экоакций пройдет в Подмосковье 26 июля

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:31

26 июля в Московской области пройдет серия экологических акций. В ближайшую субботу наш регион вновь превратится в пространство заботы о природе благодаря массовому движению волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Жители и гости смогут сдать более 50 видов фракций отходов, а также ненужные вещи.

Адреса мероприятий:

Истра

Время: с 13:00 до 14:00

Адрес: пр-кт Генерала Белобородова, д. 17

Кубинка

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25

Звенигород

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: ул. Ленина, д. 30

Подольск

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: Бульвар 65-летия Победы, д. 7к2

Реутов

Время: с 10:00 до 12:00

Адрес: Юбилейный пр-кт, д. 29

Балашиха

Время: с 12:00 до 18:00

Адрес: ул. Объединения, д. 4

Коломна

Время: с 12:00 до 18:00

Адрес: ДК «Цементник»

Люберцы

Время: с 12:00 до 18:00

Адрес: п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 62

Присоединиться к акциям сможет каждый желающий. Для участия достаточно прийти на одно из обозначенных мест сбора. Организаторы напоминают, что все вторичные ресурсы необходимо подготовить к сдаче: вымыть, высушить, рассортировать заранее дома по фракциям.

Все собранные материалы отправятся на переработку, что позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду и минимизировать загрязнение территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

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