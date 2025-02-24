Сергиево-Посадский регоператор подвел итоги по вывозу отходов с 10 по 16 февраля

В период с 10 по 16 февраля региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез более 193 тыс. куб. метров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Также в рамках улучшения инфраструктуры по сбору отходов командой регоператора была произведена замена 62 баков.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили про стандарт контейнеров для использования в регионе:

они должны быть изготовлены из пластика синих и серых оттенков с использованием вторичных материалов;

каждый контейнер должен выдерживать нагрузку не менее 500 кг;

температура эксплуатации должна варьироваться от -40 до +50 градусов;

на боковой поверхности должна быть размещена информация о типах твердых коммунальных отходов, предназначенных для сбора в каждом конкретном контейнере.

Так, общий объем вывоза на комплексы по переработке отходов за неделю составил 13 385 тонн.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского кластера входят: Сергиев Посад, Пушкино, Талдом, Дмитров, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Королев, Химки, Лобня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.