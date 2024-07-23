Сергиево-Посадский округ присоединился к программе «Коммунальный бонус», с помощью которой онлайн-плательщики по счетам за ЖКУ смогут получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее разработало министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Всю неделю с 22 по 28 июля включительно пользователи личного кабинета на сайте «МосОблЕИРЦ» или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» могут получать подарки и купоны на скидки при каждом входе в систему.

Количество входов и купонов неограниченно.

Для получения бонусов нужно: войти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; зайти в раздел «Сервисы», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»; выбрать любое количество бонусов; применить бонусы при оформлении покупок.

В акции представлено более 100 предложений.

Среди них — скидки на покупки в супермаркетах и доставку, на обучение и досуг, на путешествия, парфюмерию, зоотовары, а также бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.