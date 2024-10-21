Сенатор РФ Тресков оценил готовность округа Пушкинский к отопительному сезону

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Сенатор РФ, представитель от правительства Московской области, член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Тресков посетил округ Пушкинский. Рабочий визит начался с расширенного совещания, на котором глава городского округа Максим Красноцветов доложил обстановку в рамках начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во встрече приняли участие и представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и «Газпром теплоэнерго».

Все многоквартирные дома, социальные объекты, учреждения здравоохранения, спорта, культуры, образования подключены к теплоносителю. Но процесс подачи тепла проходит не без сложностей.

Так, 4 котельные, которые обслуживает «Газпром теплоэнерго», работают не на полную мощность. Представители концессионера пояснили причины и обозначили сроки устранения всех проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.