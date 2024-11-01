Сельскохозяйственное предприятие в Озерах обеспечено мощностью

сегодня в 17:13

Энергетики выдали 340 кВт мощности для ООО «Озерский продукт». Предприятие работает на территории площадью 20 тысяч кв. метров в деревне Якшино и занимается переработкой кур, выполняя их разделку, фасовку, упаковку и хранение.

Для того, чтобы подать на предприятие мощность, специалисты построили новую подстанцию киоскового типа, установив трансформатор мощностью 400 кВА, а также возвели на железобетонных опорах участок воздушной линии 10 кВ, обеспечив его самонесущим изолированным проводом с улучшенными характеристиками по надежности. Основным источником электропитания стала подстанция 110 кВ «Туменская».

Своевременные работы по техническому присоединению к электросетям позволили озерскому предприятию оперативно начать реализацию своих планов по развитию бизнеса.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.