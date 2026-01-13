Счета от МосОблЕИРЦ придут в начале февраля

ЖКХ

Счета за декабрь большинство жителей жители Подмосковья получили накануне Нового года, напоминает служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

Счета за январь от МосОблЕИРЦ придут в начале февраля. Начисления будут рассчитаны с учетом ранее внесенных платежей и актуальных показаний счетчиков.

Тарифы.  С 1 января 2026 года плата за коммунальные услуги начисляется по новым тарифам, утвержденным Комитетом по ценам и тарифам Московской области для каждой ресурсоснабжающей организации.

Распоряжения, устанавливающие тарифы в сфере  водо-,  тепло-  и  газоснабжения,можно посмотреть  на сайте Комитета.

Тарифы на электроэнергию  на 2026 год утверждены  Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2025 № 396-Р.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.