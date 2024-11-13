В Щелкове завершили подключение к водоснабжению строящегося детсада

Важный объект социальной инфраструктуры будет получать воду из двух трубопроводов диаметром 160 мм. Трубопроводы были проложены под землей методом горизонтально-направленного бурения на расстояние около 100 м — от колодца на границе дошкольного учреждения к колодцу на месте присоединения.

«Сегодня специалисты установили на трубопроводах запорную арматуру. Работы были выполнены в установленные проектом сроки, еще на этапе строительства детского сада. Это первое дошкольное учреждение в жилом комплексе „Серебряные пруды“, — отметил Андрей Кононов, генеральный директор ООО „Щелковский Водоканал“.

Сейчас детский сад на 240 мест находится на этапе заливки фундамента. Планируется, что его введут в эксплуатацию в ноябре 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.



«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.