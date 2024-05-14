Щелковский водоканал отключает должников от коммунальных ресурсов

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В городском округе Щелково водоканал проводит отключение квартир должников от коммунальных ресурсов. Отключения проводят путем блокировки канализации в квартирах должников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для этого используется специальное оборудование, которое оснащено манипулятором, видеокамерами, микрофоном и подсветкой.

Процесс установки заглушки в квартире занимает всего несколько минут.

Чтобы избежать подобных мер, необходимо своевременно оплачивать услуги ЖКХ, включая водоснабжение и водоотведение.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.