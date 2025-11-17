Щелковский водоканал оперативно заменил глубинный насос на водозаборном узле

В поселке Литвиново округа Щелково вышел из строя глубинный насос на водозаборном узле. Сотрудники Щелковского водоканала, несмотря на всю сложность предстоящих работ — провели их максимально оперативно и восстановили подачу ресурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Насос вышел из строя, перегорела обмотка. Нам нужно было оперативно поднять агрегат на поверхность и на его место установить новый», — рассказал начальник Литвиновского участка Сухроб Музафаров.

Вся сложность операции заключалась в том, что агрегат находится на глубине более 70 метров под землей и прикручен к стальному трубопроводу. Для того чтобы извлечь его, специалистам необходимо было при помощи крана раскрутить составной трубопровод, состоящий из более чем 10 фрагментов.

В работах по замене насоса была задействована бригада из 4 человек, включая заместителя начальника участка Виктора Анисимова. На помощь оперативно прибыл автокран.

После установки нового насоса специалисты выполнили промывку скважинного трубопровода и заполнили резервуар чистой воды, из которого ресурс поступает в дома жителей Литвинова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.