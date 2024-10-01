Щелковский Водоканал обеспечил ресурсом котельные округа

В Щелкове водоканал обеспечил стабильное давление воды в системе водоснабжения котельных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подготовка к отопительному сезону началась в июне. В соответствии с графиком, специалисты водоканала провели промывку сетей, проверили состояние запорной арматуры, чтобы в случае аварии быстро перекрыть нужный участок трубопровода. Кроме того, они помыли все резервуары чистой воды и заменили скважинные насосы на большинстве ВЗУ (водонапорных сооружений) города.

Водоканал и теплогенерирующие компании также контролировали пробные запуски котельных, чтобы обеспечить стабильное давление холодной воды в системе водоснабжения.

«Запуск тепла — это ответственный период для нашего водоканала. Специалисты водопроводной службы по эксплуатации сетей и службы по эксплуатации сооружений следят за равномерным заполнением системы отопления, чтобы не допустить снижения качества водоснабжения наших абонентов. Поэтапный запуск тепла начался 1 октября и продлится две недели», — отметил генеральный директор ООО «Щелковский Водоканал» Андрей Кононов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.