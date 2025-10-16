Щелковский водоканал модернизирует канализационную насосную станцию

Щелковский Водоканал приступил к реконструкции канализационной насосной станции (КНС) в селе Петровское. Объект, построенный в 1982 году, обеспечивает водоотведение для около 500 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модернизация проводится в рамках инвестиционной программы предприятия. В ходе работ заменят устаревшее оборудование: на станции установят современные насосы Caprari производительностью 150 куб м в час и мощностью 17 кВт. Вместо двух агрегатов смонтируют три — один рабочий и два резервных, что повысит надежность системы.

Кроме того, обновят трубопроводы, смонтируют запорно-регулирующую арматуру Tecofi, расходомеры и канальный измельчитель Barry. Это позволит повысить эффективность и стабильность работы станции.

После реконструкции КНС будет полностью автоматизирована и подключена к Единой диспетчерской службе, что обеспечит круглосуточный контроль и снизит эксплуатационные затраты.

Завершить модернизацию планируется в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.