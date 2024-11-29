Щелковский депутат Григор Агекян провел прием жителей

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28 ноября депутат Совета депутатов городского округа Щелково Григор Агекян провел прием жителей. Вопрос жителя с ограниченными возможностями здоровья касался установки знака «Место для инвалида» во дворе многоквартирного дома, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Григор Валерии дал поручение приобрести знак, столб и крепежные элементы. В ближайшее время знак будет установлен силами управляющей компании.

Представитель детской команды по баскетболу, обратилась с просьбой приобрести строительные материалы для ремонта спортивного зала. В ближайшее время при поддержке щелковского депутата всё необходимое закупится. Силами родителей в зале будет проведен ремонт, отремонтирована часть кровли и утеплено помещение.

Рассмотрен вопрос жительницы поселка Фряново о подведении дороги к частным жилым домам. Ее финансирование заложено в бюджет 2025 года. Вместе с представителями администрации городского округа Щелково взяли вопрос на контроль.

«В завершении приема рассмотрел обращение Дубенко Аллы Ивановны о создании в Щелково памятника, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Запланировали встречу по этому вопросу с участием руководителей администрации округа, депутатов, автора проекта и жителей городского округа Щелкова», — поделился Григор Агекян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.