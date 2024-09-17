Сброс стройотходов на контейнерной площадке зафиксировали в Коломне

На улице Пионерской в Коломне камера «Безопасный регион» зафиксировала нарушителей. Вечером 7 сентября на автомобиле «Газель» они подъехали к мусорным контейнерам и сгрузили отходы рядом с бункером для крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Контейнерная площадка, расположенная у дома № 3, привлекает нарушителей своим месторасположением — скрытая за трансформаторной станцией она практически не видна с дороги. Этим и решили воспользоваться двое граждан, которым было необходимо избавиться от строительного мусора.

«Этот факт зафиксировала установленная здесь камера видеонаблюдения системы «Безопасный регион». По номеру автомобиля правоохранительные органы установили личность владельца и выписали ему штраф», — рассказали в администрации округа.

Размер штрафа для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рулей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.