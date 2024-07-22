Сброс мусора возле контейнерной площадки в Подмосковье является нарушением
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Сброс мусора возле контейнерной площадки является правонарушением, за совершение которого предусмотрено административное наказание, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Утилизировать отходы необходимо только в специализированные бункеры: бытовые отходы складируются в контейнеры серого цвета; синие предназначены для сухих отходов, например, пластиковых бутылок; большие бункеры объемом 8 кубических метров предназначены для крупногабаритных отходов.
Если задумали ремонт, нужно обратиться в управляющую компанию или в специализированную организацию, деятельность которой подтверждена лицензией, и заказать бункер для строительных отходов.
Нарушителям правил грозят штрафы: до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей — для юридических. Простой порядок действий позволит сохранить благоприятную экологическую обстановку и избежать штрафов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.