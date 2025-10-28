сегодня в 03:28

Сбой в электроснабжении на Сахалине произошел из-за обрыва грозотросса

Сбой в электроснабжении на Сахалине произошел из-за обрыва грозотросса на линии электропередачи, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую», сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале .

Поврежденный грозотросс упал на провода. Это вызвало автоматическое срабатывание защит, после чего произошло разъединение энергосистемы.

Ранее в региональном Минэнерго сообщили, что сразу несколько районов Сахалинской области остались без света из-за сбоя на ТЭЦ. Отмечалось, что в течении двух часов планируется включить генераторы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в сеть.

