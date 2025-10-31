Сантехник объяснил, какие предметы нельзя смывать в унитаз

Смывание в унитаз предметов, которые не предназначены для этого, — распространенная ошибка. Влажные салфетки, средства личной гигиены, пластиковая упаковка и даже остатки еды могут вызвать засоры в системе канализации. Об этом РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.

Эти материалы не разлагаются так же быстро, как туалетная бумага, и могут привести к дорогостоящему ремонту.

«Я призываю всех быть более ответственными. Используйте унитаз только по назначению! Для всего остального существуют мусорные ведра и контейнеры», — сказал Коняев.

Бережное отношение к канализационной системе поможет избежать множества проблем и сохранить нашу инфраструктуру в исправном состоянии.

«Помните: лучше предотвратить проблему, чем потом тратить время и деньги на ее решение. Давайте заботиться о нашем окружении и делать правильный выбор!» — добавил эксперт.