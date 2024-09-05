Самую большую котельную в Волоколамском округе подготовили к отопительному сезону

Котельная № 1 — самая большая в Волоколамском округе. Она обеспечивает теплоснабжение 74 многоквартирных домов, а это почти 14 тыс. жителей и 12 социальных объектов. Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с коллегами проверила котельную на подготовку к отопительному сезону.

Котельная введена в эксплуатацию 58 лет назад, но до сих пор является образцовой по содержанию и обслуживанию. Все это благодаря слаженному коллективу специалистов.

«Как помещения, так и оборудование одной из старейших котельных, построенной в 60-х годах прошлого столетия, силами высококлассных специалистов коллектива поддерживаются в достойном состоянии», — отметила Наталья Козлова.

Теплоснабжение по ул. Ново-Солдатская, ул. Парковая, ул. Кузина, пер. Ново-Солдатский, пер. Панфилова, ул. Панфилова, Рижское шоссе, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Сергачева, проезд Строителей, ул. Школьная, Школьный проезд г. Волоколамска осуществляется с круглогодичной котельной № на 1 ул. Школьная, дом № 13.

Также Козлова проверила готовность котельной на улице Шоссейной к безаварийному обеспечению жителей Волоколамска горячей водой и теплом в холодное время года.

«Отмечу, что в каждой котельной трудится работоспособный коллектив, состоящий из компетентных и опытных специалистов, способных при необходимости справиться с любой нестандартной ситуацией», — добавила Наталья Козлова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.