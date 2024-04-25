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Самострой в охранной зоне газопровода намерены снести в Люберцах

Представители Минэкологии Подмосковья примут участие в судебном процессе по иску администрации городского округа Люберцы к местному индивидуальному предпринимателю, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ходе мероприятий муниципального земельного контроля выяснилось, что ответчик самовольно выстроил здание в зоне с особыми условиями использования территории.

«Администрация установила, что индивидуальный предприниматель без оформления разрешительных документов возвел в районном поселке Октябрьский ангар площадью свыше 1 000 кв. метров, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Нарушение усугублено тем, что земельный участок, на котором выстроено здание, находится в границах охранной зоны объекта «Газораспределительная сеть от ГРС «Весна № 02/2», а также в приаэродромной территории. На таких землях действуют серьезные ограничения хозяйственной деятельности».

Минэкологии поддержит исковые требования администрации о признании постройки самовольной и сносе ее.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.