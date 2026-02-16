Самонкин оценил инициативу о заморозке тарифов ЖКХ

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал инициативу о моратории на рост тарифов ЖКХ, которую готовят в Госдуме на фоне повышения платежей. Эксперт заявил, что заморозка может повысить рейтинг КПРФ, но не решит системных проблем, сообщает АБН24 .

В Госдуме обсуждают законопроект о введении моратория на повышение тарифов ЖКХ. Инициатива появилась на фоне резкого роста коммунальных платежей и недовольства граждан.

Юрий Самонкин отметил, что в случае принятия законопроекта и его подписания президентом поддержка КПРФ может вырасти. По его словам, граждане устали от постоянного увеличения тарифов, особенно на воду. В Москве и Московской области платежи уже превышают 10 тыс. рублей, тогда как ранее составляли 5–7 тыс.

«Одной только заморозкой тарифов ЖКХ проблему не решить, необходима более глубокая перестройка экономической политики и переход к новым экономическим стандартам», — подчеркнул Самонкин.

Он добавил, что основная нагрузка по компенсации может лечь на коммунальные компании. При этом государство способно снизить для них налоговую нагрузку и предоставить меры поддержки, чтобы сохранить устойчивость отрасли.

Политолог назвал инициативу коммунистов социально ориентированной и призвал следить за дальнейшим рассмотрением законопроекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.